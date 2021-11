L'équipe du Prince de Bel Air pourrait se réunir pour préparer une surprise aux fans de la série culte !

Selon les rumeurs, toute l'équipe de la série culte « Le Prince de Bel-Air » pourrait se retrouver prochainement pour un évènement spécial. Pour rappel, « Le Prince de Bel-Air » c'est six saisons et 148 épisodes. Sous l’impulsion de l'actrice Tatyana Ali, qui interprétait Ashley Banks dans le show, l'ensemble de l'équipe pourrait se réunir prochainement afin de préparer quelque chose autour de la série (ndlr : La série avait lancé la carrière de Will Smith). Pour les nostalgiques, le générique de la série est à revoir ci-dessous.

La série polémique sur les Kennedy sera diffusée au mois de juillet sur France 3. Cette mini-série, intitulée tout simplement « Les Kennedy » et centrée sur le clan présidentiel américain, arrivera en France sur France 3 le mardi 5 juillet prochain. Après avoir créé la polémique aux États-Unis, le programme arrive en France. Huit épisodes de 52 minutes chacun seront diffusés en première partie de soirée.

Cinq ans après sa création, M6 fête le 200ème numéro ce dimanche du magazine 66 Minutes et proposera de revoir de nombreuses séquences "qui ont marqué l'histoire de l'émission". Rendez vous dimanche dès 17h10 sur M6.

La sélection télé du jour, c'est le film proposé à ses abonnés par Canal +, il s'agit du 2eme volet de la comédie signée Fabien Onteniente avec Franck Dubosc et Mathilde Seigner : « Camping 2 ».