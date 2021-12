A Carpiquet, des utilitaires de grand volume qui polluent moins

Avec un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes, les véhicules préparés chez SOFIM peuvent être conduit avec un simple permis B. Malgré leur longueur de 8,60 m, n’importe quel conducteur autorisé à conduire sa voiture peut conduire un de ces camions. Le volume peut aller de 25 à 30m3. Porté par un double essieu, ce véhicule rabaissé est plus sécurisé grâce à six roues porteuses. Le principal avantage est le changement de catégorie pour les péages sur l’autoroute. “Cela représente une économie allant jusqu’à 120 euros pour un trajet Caen-Marseille", explique Christian Jourdan. Mais cet abaissement du véhicule offre également une prise au vent moins importante, permettant de réduire de près de 3L/100 km la consommation, et ainsi polluer moins. Très modulables, les camions peuvent répondre à un large éventail de besoins. Et de nombreuses solutions d’utilisation sont proposées. Que ce soit de la location courte ou longue durée, ou même de l’achat.

Ces véhicules se sont déjà vendus à plus de 500 exemplaires, et pas uniquement en France. Des camions de SOFIM sont partis en Belgique, en Suisse au Luxembourg et dans d’autres pays européens. L’objectif de la société aujourd’hui est de convaincre les collectivités d’utiliser ses véhicules. Les nombreux avantages qu’ils apportent permettront de faire de nombreuses économies d’après Christian Jourdan.

Pratique.

Site Web : www.sofim-carrosserie.fr