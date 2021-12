L'incroyable renouveau de la petite église du hameau de Méguillaume, en Suisse Normande, entre Athis de l'Orne et Putanges.

La charpente qui est restée dans son jus depuis le 13ème siècle, est en cours de restauration. C'est l'aboutissement de 10 ans de mobilisation d'une poignée de bénévoles réunis au sein de l'association des amis de l'église St Sébastien de Méguillaume, avant tout pour trouver les financements nécessaires.

Marie-Laurence Mallard, à la tête de ce projet de restauration, en raconte la genèse :

Suisse normande: la fin de la réfection de la toiture de la petite église de Méguillaume (XIIIème siècle) Impossible de lire le son.

Le projet a notamment reçu le soutien de la Fondation du Patrimoine, mais également de nombreux mécènes, dont des descendants des seigneurs de l'époque, sur les terres de Méguillaume :

Suisse normande: la fin de la réfection de la toiture de la petite église de Méguillaume (XIIIème siècle) Impossible de lire le son.

Un partenariat avec les élèves ébénistes de l'école de Giel Don Bosco a permis la restauration des bancs de l'église. Les élèves doivent aussi restaurer l'escalier du clocher. D'autres jeunes, de la section « paysagistes » entretiennent l'If et les buis autour de l'édifice.

C'est un artisan local : Serge Pivert, qui mène ce chantier colossal :

Suisse normande: la fin de la réfection de la toiture de la petite église de Méguillaume (XIIIème siècle) Impossible de lire le son.

Dans quelques jours, le chantier de la toiture sera achevé et Serge pourra alors transmettre son entreprise à son fils, Bertrand, âgé de 30 ans :

Suisse normande: la fin de la réfection de la toiture de la petite église de Méguillaume (XIIIème siècle) Impossible de lire le son.

Après charpente et toiture, le chantier va se poursuivre par d'autres travaux sur les façades. L'église restaurée servira de lieu de concerts et d'expositions, et une fois l'an, la Messe de la St Sébastien y sera célébrée. L'église sera aussi intégrée à un circuit de découverte de l'Art sacré en Suisse normande. La fin des travaux et son inauguration sont espérés en 2017.