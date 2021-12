Bratislava (AFP). Slovaquie: le Premier ministre sortant remporte les législatives

Son parti social-démocrate Smer-SD était suivi par les libéraux de SaS (13,30%) et les conservateurs d'OLANO-NOVA (11,20%), selon ce sondage réalisé pour la télévision Markiza. Les nationalistes du SNS, partenaires de coalition probables de M. Fico comme entre 2006 et 2010, arrivaient en quatrième position avec 8%, suivis par le parti proche de la minorité hongroise, Most-Hid (7,30%). L'extrême droite nationaliste LS-Nase Slovensko (Notre Slovaquie) de Marian Kotleba entre au parlement avec 6,8%, ainsi que les centristes de Siet (Réseau) de Radoslav Prochazka, avec 6,7%, toujours selon le sondage sortie des urnes. M. Fico, au pouvoir depuis 2006, briguait son troisième mandat. Il avait axé sa campagne sur le refus d'accueillir des migrants, mais des grèves des enseignants et des infirmières ont quelque peu réduit l'impact de cette question. Dans le parlement sortant, son parti Smer-SD bénéficiait d'une majorité solide avec 83 sièges sur 150.

