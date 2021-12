Neige verglas : circulation en Normnadie, retour à la normale

Les routes ont été parfois délicates ce samedi matin, à cause d'une fine pellicule de neige ou de plaques de verglas localisées.



Dans la Manche, des routes perilleuses sur les secteurs de Coutances, Villedieu-les-Poêles, Pontaubault, Carentan, la Haye du Puits, du saint-lois et du mortainais.



Dans l'Orne, dans le Perche, sur le secteur de la Ferté-Macé, et sur sur l' A 28.

Tout est dorénavant rentré dans l'ordre dès le début de matinée, après les opérations de salage et de traitement des routes entrepris dès 5 heures.