Comme pour les 32èmes, les 16èmes et les 8èmes, le match était à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et sur l'appli Tendance Ouest pour iphone ou androïd. Une rencontre commentée en direct par Thibault Deslandes et Maxence Gorregues .

Le match s'est joué à guichets fermés, devant 21000 spectateurs, le jeudi 3 mars 2016 au Stade d'Ornano à Caen.

Le REPLAY RADIO (extraits) 1ère mi-temps

Le REPLAY RADIO (extraits) 2ème mi-temps