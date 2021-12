Mass Hysteria rejoint Lilly Wood & The Prick, Hyphen Hyphen, Luke...lors du festival Art Sonic

Les programmateurs du festival Art Sonic vous préparent une très belle édition 2016 avec la venue de Mass Hystéria et de Vald.

16 ans que les fans de Mass Hysteria veulent revoir leur groupe de métal à Briouze, le groupe sera sur scène le samedi 23 juillet.

Avec « Matière Noire », leur 8 ème album sorti en 2015, MH livre une oeuvre pleine de justesse et de puissance, tant dans les textes que dans les compositions. Avec des thèmes quasi prémonitoires et qui ont pris une signification encore plus poignante

et dramatique fin 2015, les titres sont autant d’hymnes et de slogans sur la société actuelle.

Du rap également, le vendredi 22 juillet avec Vald.

Impossible de rester de marbre face au phénomène. Omniprésent, le rappeur aura tour à tour enthousiasmé et dérouté ses admirateurs comme ses détracteurs.

Des clips provocateurs aux morceaux d’anthologie comme « Bonjour » ou «Par Toutatis», Vald aura perturbé comme personne la matrice du hip hop français.

