De bons chiffres en 2015 pour la Brittany ferries

L'activité passagers a progressé de 130 000 personnes, soit plus de 2 560 000 passagers transportés entre octobre 2014 et octobre 2015. Le marché fret est également en forte progression avec 21% de trafic de plus qu’en 2014. Le chiffre d’affaires de la compagnie maritime augmente de 12% à 470 millions d'euros.

"Après des années difficiles, la compagnie renoue avec des résultats significativement positifs qui lui permettent de regarder l’avenir avec sérénité", se réjouit dans un communiqué la direction de la Brittany.