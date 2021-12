Agression, dégradations, alcool : les faits divers du jour à Rouen

Il met en fuite ses agresseurs

Ce jeudi 3 mars, à 19h15, un jeune Rouennais circule à vélo rue Beauvoisine. Trois jeunes hommes se dirigent vers lui. L'un d'entre eux lui demande son téléphone portable. La victime le repousse. Les agresseurs tentent alors de lui voler son vélo, il se défend une nouvelle fois. L'un des agresseurs lui écrase une orange sur la tête avant de prendre la fuite avec ses complices. La Compagnie Départementale d'Intervention est prévenue, elle se rend sur place et retrouve deux des trois suspects route de Neufchâtel. Agés de 16 et 17 ans, ils résident à Grand-Quevilly et Darnétal. Ils ont été placés en garde à vue.

Enervé, il brise la vitrine d'un restaurant et se blesse

Vendredi 4 mars, à 2h20, la Brigade Canine est mobilisée à l'angle de la rue Fontenelle et de la rue des Bons Enfants à Rouen. En cause : la vitrine d'un restaurant associatif complètement brisée. L'auteur des dégradations est retrouvé rue Cauchoise. Il a du sang sur les mains et au mollet droit, où sa blessure nécessite la pose de points de suture. Agé de 26 ans, cet habitant de Bois-Guillaume reconnaît les faits et explique avoir agi sous le coup de la colère. La gérante d'un bar proche du restaurant explique également que sa porte d'entrée a été visée, dégradations que reconnaît une nouvelle fois le suspect, placé en garde à vue.

Au volant avec près de 3g d'alcool dans le sang

La soirée a à peine commencé ce vendredi 4 mars, quand, à 19h, un homme sort en voiture rue Orbe, à Rouen. Il prend la voie à contresens. Un passant le repère et décide d'aller le voir. Devant l'état d'ivresse manifeste du conducteur, il décide d'enlever les clés du contact et d'appeler les policiers. Ces derniers le soumettent à l'éthylomètre. Résultat, pour ce conducteur de 45 ans résidant à Oissel : 2,68g d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue. La Brigade des Accidents et Délits Routiers traite l'affaire.