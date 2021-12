En Seine-Maritime, entreprises et collectivités donnent de la disponibilité à leurs pompiers volontaires

Offrir du temps aux salariés qui sont également pompiers volontaires afin qu'ils effectuent les interventions, voilà l'objectif des conventions qu'ont signé Norbert Thory, maire du Mesnil-Esnard, et Emmanuel Schillewaert, directeur territorial de GRDF en Normandie, avec le Président du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, André Gautier.

Deux des volontaires concernés par ces conventions étaient également présents. À 36 ans, Nicolas Vasse est sergent-chef. Engagé depuis 1998 en tant pompier volontaire, il est aujourd'hui affecté au Centre d'incendie et de secours de Bolbec. Dans la vie civile, il est technicien chez GRDF. La convention passée entre l'entreprise gazière et le SDIS lui permettra de bénéficier de 15 jours de disponibilité par an pour effectuer activités opérationnelles et périodes de formation chez les sapeurs-pompiers, sur son temps de travail. "Le volontariat chez les pompiers, c'est une vocation dans la famille, affirme Nicolas. Mon père et mon grand-père l'étaient et j'ai tout naturellement pris la suite dès mon 18ème anniversaire."





Brigadier de policier municipale au Mesnil-Esnard, Jérémy Fernandez, s'est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire (SPV) le 1er janvier 2015. À 29 ans, ce sapeur de 2e classe assure la fonction d'équipier au centre d'incendie et de secours de Franqueville-Saint-Pierre. En parallèle de son travail et de ses astreintes au Mesnil-Esnard, il a suivi l'an passé la formation complète de sapeur-pompier volontaire sur une période de 6 mois. "À force de côtoyer les pompiers sur le terrain dans le cadre de mon travail de policier, j'ai eu l'envie de voir l'autre côté et de participer aux interventions de manière différente," précise-t-il. Au Mesnil-Esnard, la convention va toutefois au-delà de la "simple" disponibilité des agents, puisqu'un partenariat en nature a également été conclu. En échange de cette disponibilité offerte à deux employés de la ville également pompiers volontaires, le chef de centre de Franqueville-Saint-Pierre s'est engagé à former 24 agents communaux par an, à la manipulation des extincteurs.





Au total, 241 conventions ont été passées pour des volontaires du SDIS en Seine-Maritime. Parmi elles, 30% concernent des entreprises du secteur privé. Près de 70 autres sont en cours d'instruction. Un projet d'accord est d'ailleurs en cours de préparation avec la direction régionale de la SNCF.