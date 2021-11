Nous avions déjà évoqué au mois de janvier Stjepan Hauser (Croate) et Luka Sulic (Slovene) et leur reprise au violoncelle de "Smooth Criminal " de Michael Jackson. Leur nouvelle cible : le groupe mythique "Guns'n'roses" et "Welcome to the Jungle". Découvrez ci-dessous ce titre culte revu et corrigé par ces deux professionnels. Pour les découvrir un petit peu plus, rendez vous sur leur site : http://www.2cellos.com/