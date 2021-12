Première embauche aidée pour l'enseigne So Couture à Rouen

Ouverte il y a cinq ans, l'entreprise So Couture, basée à Rouen, réalise des ventes de tissus ainsi que des vêtements sur-mesure, et propose également des cours de couture. Devant la hausse d'activité enregistrée par l'entreprise depuis son implantation en septembre 2015 rue Saint-Nicolas, sa dirigeante, Sophie Dumontier a décider d'embaucher.







Tout est allé très vite

C'est après un contact avec une conseillère d'entreprise de Pôle Emploi, le 15 février, que Sophie a entamé les démarches de recrutement. Après avoir complété différents dossiers et formulaires avec l'aide de son comptable, elle a pu accueillir Peggy Lorek, au sein de son entreprise. "C'était un projet commun. Nous en avions beaucoup discuté auparavant, mais cela n'avait pas été rendu possible avant aujourd'hui." Missions de sa nouvelle employée 24 heures par semaine : assurer la vente des produits de la boutique, le développement de partenariats, et participer au conseil de la clientèle et aux actions marketing.

C'est là qu'intervient la prime d'aide à l'embauche PME. Même si sa répercussion reste minime sur la totalité des charges à assumer, Sophie concède tout de même que la prime constitue pour son entreprise "un plus non négligeable".





Pour saluer cette action de recrutement et promouvoir le dispositif d'aide à l'embauche pour les PME, la Préfète de Normandie et de Seine-Maritime, Nicole Klein, a décidé de parrainer l'embauche de Peggy. "Il ne faut pas avoir peur de ses ambitions, précise la préfète aux partenaires réunis pour l'occasion. Une action qu'apprécie Sophie, et qui vient conforter son choix de renforcer son activité. "Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui commence !", conclut-elle au moment symbolique de la signature du parrainage.

Pour le moment, le poste n'est qu'à mi-temps, mais si les résultats sont au rendez-vous, Sophie a bon espoir de pérenniser cet emploi, voire de le renforcer en un temps plein.







Un point sur l'aide à l'embauche pour les PME

Également appelé "Disposition Hollande", le dispositif "Embauche PME" a été lancé en janvier dernier dans le cadre du plan d'urgence contre le chômage, afin d'encourager le recrutement dans les petites et moyennes entreprises. La condition pour en bénéficier ? Avoir moins de 250 salariés (So Couture est donc très largement dans les clous), et réaliser une embauche en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois, entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016. À noter qu'elle est compatible avec d'autres dispositifs d'aide, comme le Pacte de responsabilité et de solidarité, et la réduction générale "bas salaires".





Plus d'informations sur le dispositif d'aide à l'embauche sur www.embauchePME.gouv.fr .