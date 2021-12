A Rouen, bientôt une résidence intergénérationnelle où seniors et étudiants se rendent service

Nombreuses en France, les résidences intergénérationnelles n'ont pas encore conquis Rouen. Depuis la fin 2014, le maire-adjoint, Jean-Michel Bérégovoy, et une poignée d'habitants de la Grand'Mare travaillent sur un projet. Le principe : étudiants et retraités ont leurs logements dans un même bâtiment pour que les premiers puissent facilement rendre service aux seconds.

Près de 30 logements

Dès 2013, des habitants du quartier constatent le fort vieillissement de la population : "Il y a ici 450 pavillons, datant des années 1970. Une grande partie des propriétaires, très attachés au quartier, les occupent toujours et ont entre 80 et 100 ans", raconte Jean-Pierre Mouton, secrétaire adjoint de l'association Bien Vieillir et Vivre à la Grand'Mare (BVGM), créée en janvier. Comment parer à l'isolement de ces personnes ? "Nous ne voulions pas d'une maison de retraite", explique le vice-président Jacques Longavesne. L'idée d'une cohabitation entre seniors et jeunes naît fin 2014, dans un quartier redynamisé par l'arrivée de l'école des Beaux-Arts. BVGM en parle au bailleur social normand Logiseine qui s'associe au projet : "Ils ont été d'accord tout de suite !" Une de leurs parcelles vierges de 1 400m2, est sélectionnée. De quoi construire une trentaine de logements, du T1 au T4, tous en location. L'agenda est déjà fixé, selon Hélène Devaux, native du quartier et investie dans l'association : "Nous allons déposer notre projet fin 2016 auprès de la Ville. Logiseine nous a dit que la résidence pourrait être construite en 2019."





