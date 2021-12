Berlin (AFP). Les Etats-Unis détrônent la France comme premier partenaire commercial de l'Allemagne

"En 2015, des biens d'une valeur de 173,2 milliards d'euros ont été échangés entre l'Allemagne et les États-Unis (exportations et importations)", ce qui fait des États-Unis "le partenaire commercial le plus important de l'Allemagne", devant la France (170,1 milliards d'euros) et les Pays-Bas (167,6 milliards d'euros), détaille l'Office fédéral des statistiques Destatis, dans un communiqué. C'est aussi vers les États-Unis que l'Allemagne a le plus exporté en 2015, la France, premier pays client des produits allemands depuis 1961, passant au second rang. C'est de Chine que l'Allemagne a le plus importé, la France arrivant en troisième position derrière les Pays-Bas. Le qualificatif de "premier partenaire commercial" était très souvent mis en avant pour faire les louanges de la relation franco-allemande et de la solidité des liens politiques et économiques entre les deux pays. Mais sur l'année écoulée, la faiblesse de l'euro par rapport au dollar - qui stimule les exportations hors de la zone euro - et le regain de dynamisme de l'économie américaine ont fortement stimulé les échanges entre l'Allemagne et les États-Unis. L'Allemagne devrait en revanche être restée le premier partenaire commercial de la France.

