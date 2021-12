Calais (AFP). Jungle à Calais: nuit calme avant la poursuite du démantèlement

"Un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place autour du campement pour éviter des assauts sur la rocade de la part de migrants, celui-ci a été efficace", a-t-elle indiqué à l'AFP. Quelques migrants ont néanmoins été empêchés entre 3h et 5h de quitter le plus grand bidonville de France, où survivent entre 3.700 et 7.000 personnes selon les sources, pour éviter qu'ils essayent d'atteindre la rocade portuaire. Les pompiers ont dû réaliser plusieurs interventions dans la nuit pour des feux de tentes, sans que l'on sache si ceux-ci étaient volontaires ou dus aux fortes rafales de vent et au grand froid que subit la partie nord de la France. Le démantèlement de la zone sud de la "jungle" de Calais devrait reprendre mercredi matin pour la troisième journée. Lundi, le début du démantèlement avait été marqué par une série de violences, notamment des heurts entre migrants, militants du collectif No border radicalement opposé aux politiques de contrôle de l'immigration, et forces de l'ordre, du début d'après-midi jusqu'en soirée. Mardi, la suite des travaux s'était toutefois réalisée dans le calme. La zone sud de la "jungle" compte entre 800 et 3.450 habitants selon les sources.

