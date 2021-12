Un CBC revenchard pour la réception de GET Vosges

Cette équipe vosgienne de Golbey-Epinal-Thaon, c'est un peu la bête noire du CBC. Le souvenir de l'élimination en finale des playoffs à la fin de la saison 2013-2014 est encore très présent dans les esprits caennais. Ce ne sont pas Camille Eleka ou Fabien Omont qui diront le contraire.

Ocokoljic, le retour

Pour le CBC version 2015-2016, GET Vosges c'est le souvenir d'un mauvais match (le dernier pour Jovonni Shuler) un soir de novembre dernier. "A l'aller, cette équipe nous avait posé de gros problèmes," se souvient l'entraîneur Hervé Coudray. Mais ce sont des fantômes du passé et le CBC est une nouvelle équipe qui regarde vers le futur, vers les playoffs. "Il faudra compter sur nous sur cette deuxième partie de championnat." Avant de disputer la 25e journée, les Caennais se partagent la sixième place avec... GET Vosges! Les deux formations sont à égalité avec 38 points et n'ont qu'une hâte : se départager. Le Palais des sports devrait être le théâtre d'une belle bataille avec, en prime, le retour de l'ancien Caennais Slobodan Ocokoljic côté vosgien.