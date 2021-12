Le titre du candidat finaliste, qui avait terminé troisième derrière Kendji Girac et Maximilien Philippe, lors de la troisième saison de "The Voice", a été choisi parmi "280 chansons d'artistes connus et moins connus", a confié la responsable de France 2.

"J'ai cherché" est extrait d'"Au cœur de moi", l'album d'Amir Haddad qui sortira au printemps prochain.

Lors de l'édition 2015, la France, représentée par "N'oubliez pas" de Lisa Angelil avait terminé 25e sur 27.