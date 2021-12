La première réaction de Mélodie Pastor qui rejoint l'équipe de Mika dans The Voice

Après avoir travaillé pendant 5 ans comme secrétaire, la jeune femme décide de se consacrer entièrement à la musique et toujours très soutenue par ses parents, devient professeur de chant et de batterie dans une école de musique à Montpellier.



Aujourd’hui, Mélodie ne vit que de sa passion. A la fois professeur de chant et chanteuse professionnelle dans un orchestre, elle développe, en parallèle, plusieurs projets avec des groupes dans lesquels elle chante mais compose également.



Pour Mélodie, The Voice est un véritable tremplin qui pourra lui permettre de percer dans cet univers qui lui est si cher.