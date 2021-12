Salon de l'Agriculture 2016. La Manche fait salon à Paris avec la Normandie

Philippe Bas, président du conseil départemental de la Manche, Patrice Pillet, vice-président du conseil départemental de la Manche en charge de l’économie, Maryse Hédouin conseillère départementale en charge de l’agriculture, Pascal Férey, Président de la Chambre d’Agriculture et Lyndon Farnham, Ministre du développement économique de Jersey ont inauguré l'espace Manche sur le pavillon de la région Normandie.

La promotion d'un territoire



C’est aux côtés des quatre autres départements normands et de la Région Normandie que la Manche s’affiche cette année sous la bannière "Manche, producteur d’innovations", en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.

Commes les autres années, le partenariat entre le département et la Chambre d'Agriculture permet de mettre en lumière les produits locaux grâce à des dégustations proposées par des producteurs membres du réseau "Manche Terroirs" ou "Bienvenue à la Ferme".

Pour l’édition 2016, 13 producteurs manchois proposeront à la vente et à la dégustation des produits locaux sur le stand de la Manche.

"on ne peut pas faire comme si la crise n’existait pas"

Dans son discours d’inauguration, le Président Philippe Bas a salué les agriculteurs de la Manche et les représentants de la profession agricole : "on ne peut pas faire comme si la crise n’existait pas, une crise profonde qui n’est pas seulement conjoncturelle. Je veux dire ici ma confiance pour en sortir. Nous devons revendiquer aux Parisiens nos nombreux atouts, la qualité de notre production mais aussi de nos usines de transformation."

La Manche représente 1/6 e de la production française de lait, une production de viande de qualité, une filière équine reconnue, un secteur de la pêche et de la conchyliculture renommé. Philippe BAS - président du conseil départemental de la Manche

Le président du conseil départemental de la Manche a affiché son soutien aux agriculteurs "Nous devons accompagner l’agriculture pour traverser cette période difficile, tenter d’agir sur sa perfomrance. Il y a certes un problème de prix, de coûts, de politique européenne trop libérale, nous sommes aussi dépendants de négociations internationales et de l’embargo russe, mais nous avons aussi nous-mêmes nos propres efforts à faire pour alléger le boulet des charges fiscales et des charges sociales. Notre département est grand parce qu’il est agricole et c’est pour l’aider que nous avons adopté il y a quelques semaines le plan de notre nouvelle politique agricole."