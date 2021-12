Football: Quevilly Rouen Métropole revient dans la course !

Nous l'avions annoncé lors de la présentation de ce match, la victoire était indispensable pour revenir dans la course à la montée en National pour une équipe normande qui était encore 7ème avant la rencontre et qui n'a pas raté l'opportunité de revenir à six points du leader Poissy mais également à la 2ème place.

Le match se décante à la 28ème minute sur une ouverture du score signée Anthony Rogie d'une frappe soudaine en dehors de la surface (1-0).

Au retour de la pause, les Normands vont parvenir à doubler la mise sur un penalty obtenu par Joris Colinet et transformé par Medhy Guezoui dans les arrêts de jeu du match (2-0).

Avec les défaites de Troyes 2 à Amiens et de l'Entente Sannois Saint-Gratien sur la pelouse d'Arras, les joueurs de Manu Da Costa réalisent la bonne opération du week-end en prenant la 2ème place avec une longueur d'avance sur Wasquehal.

Prochaine rencontre pour les Rouges et Jaunes à Arras samedi 5 mars.