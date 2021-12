Dublin (AFP). Irlande/législatives: aucune majorité claire, longues tractations en vue

Tous les scénarios restaient donc possibles, avec aussi un gouvernement de minorité ou encore de nouvelles élections, alors que les derniers résultats définitifs ne sont attendus que pour lundi au plus tôt. Seule certitude: le gouvernement de coalition sortant, entre le Fine Gael (centre droit) du Premier ministre Enda Kenny et le Parti travailliste, ne sera pas reconduit, faute de suffrages suffisants. Et les tractations s'annoncent longues. Il a fait les frais de la colère des Irlandais qui, excédés par des années d'austérité, disent ne pas ressentir suffisamment la reprise économique, alors que le pays affiche une croissance de 7% en 2015 et que le chômage est retombé à 9%. Dimanche soir, alors que 134 sièges sur les 158 du parlement étaient pourvus, le Fine Gael était en tête, selon des résultats partiels, mais avec un nombre de sièges considérablement réduit, suivi de près par le Fianna Fail. Le parti de gauche nationaliste Sinn Fein, ex-vitrine politique de l'IRA, arrivé à la troisième place, a profité de cette gifle pour ses adversaires et devrait gagner 10 sièges. "Nous avons assisté à un séisme politique", s'est félicité son dirigeant Gerry Adams. Le Labour, partenaire de coalition du Fine Gael, a, lui, été lourdement sanctionné et de nombreux Irlandais ont voté pour des indépendants, les petits partis (Verts, sociaux-démocrates...) et les mouvements anti-austérité, en nette hausse par rapport à 2011. "La démocratie peut être formidable mais aussi sans pitié", a réagi M. Kenny dans la nuit de samedi à dimanche. Le Premier ministre s'est néanmoins engagé à tenter de former un nouveau gouvernement dans les jours à venir. "Je vois trois options possible. De nouvelles élections en 2016. Un gouvernement de minorité du Fine Gael qui aurait l'appui du Fianna Fail depuis les bancs de l'opposition mais qui serait très instable. Ou une solution plus radicale aux yeux des Irlandais qui serait une coalition entre Fine Gael et Fianna Fail", explique Gail McElroy, professeur de sciences politiques au Trinity College de Dublin, à l'AFP. Les résultats partiels indiquent que seule l'alliance des deux principaux partis de centre droit, Fine Gael et Fianna Fail, devrait être en mesure de rassembler suffisamment de sièges pour obtenir une majorité absolue d'au moins 80 députés, indispensable à la formation d'un gouvernement stable. - Rivalité historique - Mais un accord entre ces rivaux historiques, qui devrait passer outre des inimitiés politiques remontant jusqu'à la guerre civile des années 1920, susciterait l'hostilité de la base et de la vieille garde des deux partis. "Je ne vais certainement pas plaider" pour une alliance entre les deux partis, s'est exclamé un dirigeant du Fianna Fail, Eamon O Cuiv, après sa réelection dans la circonscription de Galway West, soulignant que toute décision devra être approuvée par un congrès de son parti. "Nous avons mené ce combat électoral en tenant compte du fait que n'aurions pas d'accord avec le Fine Gael", a-t-il souligné. Dans son éditorial du Sunday Independent, Brendan O'Connor a lui appelé les deux partis "à se boucher le nez, se serrer les coudes et à s'allier pour former un gouvernement". "Les électeurs ont voté pour le changement pas pour le chaos", a-t-il insisté. Une alliance entre le Fianna Fail et le Fine Gael ferait du Sinn Fein le principal parti d'opposition du pays. Enda Kenny pourrait tout de même voir d'abord si d'autres alliances sont possibles dans un paysage politique fragmenté, sachant que le Sinn Fein a déjà exclu toute participation. Ou tenter de former un gouvernement de minorité, avec le risque d'un retour rapide aux urnes. Le bookmaker Paddy Power a même lancé des paris sur l'éventualité de la démission du Premier ministre, hypothèse écartée par M. Kenny, lui-même. Les partis ont jusqu'au 10 mars et la première réunion du Dail (parlement) pour trouver une solution à une situation qui n'est pas sans rappeler celle de l'Espagne, toujours sans gouvernement plus de dix semaines après les élections.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire