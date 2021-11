Les cadeaux de la semaine sur Tendance Ouest

Baptême de l'air en Montgolfière avec Evenemen'Ciel:

Avant l'été gagnez sur Tendance Ouest votre baptême en montgolfière. Imaginez-vous dans une nacelle s'élevant au dessus de notre région, en pleine communion avec la nature, les oiseaux et face à vous le panorama de la baie du Mont St Michel.

Jouez toute cette semaine sur Tendance avec Evénemen'Ciel pour gagner votre baptême d'une valeur de 600 €

Pour participer, envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 10 26 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS)

1 an de fleurs avec Interflora:

A l'occasion de la foire de l'été ce week-end à Condé / Vire, Interflora vous offre 1 an de fleurs à gagner sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. La foire de l'été regroupe ce samedi et ce dimanche des commerçants, artisans, particuliers autour de la mode, l'habitat, les loisirs avec également un vide grenier. A noter la présence du médiateur des familles « Pascal – Le Grand Frère » de TF1.

Pour participer, envoyez le mot clé TO par SMS au 7 10 26 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Les autres cadeaux à remporter cette semaine: