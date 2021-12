Paris (AFP). Ligue 1: Montpellier se redresse, Arribagé abandonne

Autre évènement de la 28e journée de L1, Bordeaux a été humilié à Reims (4-1), un mal classé. . Scenario fou, Arribagé jette l'éponge Qui aurait pu parier sur un tel film du match ? Ben Yedder marque tardivement (78e) et croit donner la victoire. Mais tout bascule dans les arrêts de jeu et Dembélé égalise (90+1) puis Grosicki donne la victoire à Rennes (90+2, 2-1). C'en était trop pour Arribagé. Le président Olivier Sadran a annoncé sa démission: "Il faut préparer l'avenir. La situation était trop difficile psychologiquement pour Dominique". L'ambiance fut sinistre au coup de sifflet final, alors que les tribunes avaient été désertées par les ultras, qui sentent que la L2 se rapproche inéluctablement. . Montpellier et l'effet Hantz Montpellier a pris 13 points sur 18 possibles en six rencontres consécutives depuis l'arrivée de l'entraîneur Frédéric Hantz. Quand l'ancien coach de Bastia a pris les rênes de l'équipe fin janvier, les Héraultais étaient 18e: ils sont désormais en 14e position avec 35 points, alors que le maintien s'obtient généralement en France dans la zone des 40 points. Mavuba, dont c'était le 400e match en L1, ne gardera pas un bon souvenir de ce 27 février. Pour son équipe, Lille, ce match signe une fin de série de cinq matches consécutifs en L1 sans défaite. Et le LOSC se retrouve 15e avec 34 points. Sans oublier que Boufal s'est blessé à un genou en fin de match et souffre d'une entorse. "On est venus en touristes", a déploré, dégoûté, Obbadi, milieu lillois, sur Canal+. . Février maudit pour Bordeaux Les Girondins étaient 7e le 31 janvier. Un mois plus tard, les voilà 12e après leur lourde chute à Reims (4-1). Sur cinq matches en février, les Bordelais de Willy Sagnol en ont perdu trois en championnat contre une victoire et un nul. Pour le Stade de Reims, c'est une bonne opération, avec désormais quatre points d'avance provisoire devant le premier relégable Ajaccio, qui accueille dimanche Marseille. . Bijou et blessure de Capelle, Angers souffre Angers n'a pas gagné en février, avec quatre défaites et ce nul à Guingamp (2-2) sur un match-cauchemar pour le SCO. Capelle a marqué le plus beau but de la soirée, avec cette frappe somptueuse enclenchée dos au but. Mais le joueur se blesse sur l'action, sort et Guingamp égalise alors. Ndoye est ensuite exclu sévèrement et le SCO doit jouer à dix. Pire, en seconde période, Guingamp est passé devant sur penalty. Mais un autre penalty offre le nul aux Angevins. Enfin, à Troyes, lanterne rouge, le miracle n'a pas eu lieu. L'ESTAC a perdu contre Lorient (1-0). . Dimanche chargé La journée de dimanche sera copieuse. Lyon accueille ainsi le PSG, qui l'a déjà battu à quatre reprises cette saison, toutes compétitions confondues (Trophée des champions, L1 et coupes domestiques). Verratti et Di Maria, insuffisamment remis de petits pépins physiques ne joueront pas. Mais l'OL aura du mal à en profiter avec les absences de Valbuena, Tolisso, Grenier, Jallet et Umtiti. Le Marseille de Michel doit se reprendre après son élimination cruelle contre Bilbao en Europa League et en finir avec la malédiction du 1-1, score trois fois répété sur les quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Monaco, solide dauphin du PSG, mettra-t-il un terme à la belle série de Nantes, invaincu depuis 15 matches, toutes compétitions confondues? Hasard du calendrier, l'ASM est la dernière formation à avoir battu les Canaris. Saint-Etienne, qui reçoit Caen sans Romain Hamouma ni Jean-Christophe Bahebeck, blessés, a un bon coup à jouer en vue de la 3e place après la défaite de Nice à domicile contre Bastia vendredi soir (2-0). Résultats de la 28e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi Nice - Bastia 0 - 2 Samedi Montpellier - Lille 3 - 0 Guingamp - Angers 2 - 2 Troyes - Lorient 0 - 1 Toulouse - Rennes 1 - 2 Reims - Bordeaux 4 - 1 Dimanche (14h00) Nantes - Monaco (17h00) Saint-Etienne - Caen Gazélec-Ajaccio - Marseille (21h00) Lyon - Paris SG

