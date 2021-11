Ljubljana (AFP). La Slovénie veut limiter à 580 par jour le nombre de migrants

Les participants à cette réunion du 18 février "se sont engagés à respecter le plafond d'environ 580 migrants par jour", a indiqué à l'AFP Vesna Drole, porte-parole du ministère de l'Intérieur de Slovénie, qui a demandé vendredi à son voisin croate de respecter ce quota quotidien. Si les pays situés sur la route des migrants respectent cette limite journalière, l'engorgement va inévitablement s'aggraver en Grèce où des milliers de candidats à l'asile sont déjà bloqués depuis dimanche en raison d'un durcissement des conditions de passage des frontières de la Macédoine à l'Autriche. Quelque 2.000 migrants arrivent en ce moment chaque jour sur les îles grecques. Le ministre serbe de l'Intérieur, Nebojsa Stefanovic, a indiqué vendredi à la télévision privée Pink avoir été informé "durant la nuit par la police croate, qui avait précédemment été informée par la police slovène, qu'un nouveau régime (de transit de migrants, ndlr) est en vigueur à partir de ce jour". La Slovénie et la Croatie "n'accepteront plus que 500 personnes par jour", a-t-il précisé, ajoutant que la Serbie avait reçu de cette décision une notification "écrite". Le ministère de l'Intérieur croate, plus au nord sur la route des migrants, a indiqué avoir reçu "une nouvelle demande de la Slovénie de ne pas lui envoyer plus d'un train par jour", ont rapporté les médias locaux. Le ministère slovène de l'Intérieur a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait d'un simple "rappel" à ses voisins d'une décision qui avait été prise en commun par les chefs des polices de Macédoine, Serbie, Croatie, Slovénie et Autriche lors d'une réunion à Zagreb la semaine dernière. L'accord sur ce quota, qui n'avait pas été rendu public, a été "unanime", selon la porte-parole. Ce plafond de 580 migrants a été dépassé en Slovénie à plusieurs reprises la semaine dernière mais ce dépassement a été accepté sur "demande spéciale de la Croatie", selon Mme Drole. La Commission europpéenne et les organisations humanitaires s'inquiètent d'une possible "crise humnitaire" en Grèce si un nombre croissant de migrants se trouvent acculés dans ce pays, porte d'entrée de l'Union européenne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire