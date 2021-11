Bruxelles (AFP). Migrants : vives tensions entre Grèce et Autriche, risque d'énorme crise humanitaire

Montrée du doigt par plusieurs pays emmenés par l'Autriche qui lui reprochent de ne pas suffisamment protéger la frontière extérieure de l'UE par laquelle de nombreux réfugiés entrent sur son territoire, la Grèce a vertement répliqué au cours de cette réunion des ministres de l'Intérieur des 28. "L'Autriche nous traite comme des ennemis", s'est exclamé le ministre grec Yannis Mouzalas devant ses homologues, selon une source diplomatique, tandis que, dans le même temps, Athènes rappelait son ambassadrice à Vienne pour des "consultations". "La Grèce n'acceptera pas de devenir le Liban de l'Europe", a averti M. Mouzalas, les réfugiés syriens représentant désormais le quart de la population du Pays du Cèdre. La Grèce se sent en effet de plus en plus livrée à elle-même. Depuis début janvier, plus de 102.000 migrants ont ainsi gagné ce pays par la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrants (OIM). Elle est d'autant plus débordée que le plan de répartition des demandeurs d'asile arrivés sur son sol dans d'autres pays de l'UE peine toujours à être mis en oeuvre. Moins de 600 réfugiés ont été "relocalisés" à partir de l'Italie et de la Grèce ces derniers mois, sur les 160.000 qui doivent l'être en deux ans. Et la décision de la Macédoine de refuser le passage aux Afghans à sa frontière avec la Grèce, et d'exiger des Syriens et Irakiens des papiers d'identité, a alourdi la tâche des Grecs et plongé dans le désarroi des migrants déboussolés. Jeudi, des centaines d'entre eux marchaient sur les routes grecques en direction de la Macédoine, les autorités grecques limitant le nombre des autocars pouvant s'y rendre afin de ne pas aggraver l'encombrement du poste frontalier d'Idomeni. - Crise humanitaire imminente - L'Autriche et la Slovénie, comme la Macédoine et la Serbie également conviées bien que ne faisant pas partie de l'UE, ont été invitées jeudi à expliquer le filtrage décrié des migrants qu'elles appliquent désormais, à l'origine de l'engorgement en Grèce. "Nous ne pouvons pas continuer à agir par des actions unilatérales, bilatérales ou trilatérales", a insisté le commissaire européen chargé du dossier, Dimitris Avramopoulos. Celui-ci a une nouvelle fois appelé les Etats membres à mettre fin à la politique du "laisser-passer", consistant à laisser transiter des migrants vers d'autres pays sans les accueillir ni les refouler. "La possibilité d'une crise humanitaire de grande ampleur est là, très réelle, très proche", a-t-il prévenu. L'Autriche, qui a instauré un quota quotidien de demandes d'asile acceptées ainsi que de migrants autorisés à traverser son territoire (3.200), est particulièrement visée par les critiques de Bruxelles. Vienne s'est défendue en expliquant qu'il fallait envoyer "un signal clair" pour "réduire le flux des migrants" se dirigeant vers le nord à partir de la Grèce. Plusieurs pays de l'Est ont également critiqué Athènes. "Le ministre français leur a demandé de cesser d'accabler la Grèce, et de plutôt l'aider", a précisé une source diplomatique. Les 28, qui continuent de voir dans la collaboration de Turquie l'une des principales clés en vue d'une sortie de crise, ont aussi accueilli jeudi le vice-ministre de l'Intérieur turc, Sebahattin Öztürk. L'objectif était de faire le point sur les efforts d'Ankara pour freiner l'arrivée de migrants dans l'UE. L'Otan a de son côté défini les modalités opérationnelles de sa mission navale contre le trafic de migrants au départ des côtes turques. Malgré les engagements de la Turquie, les flux restent "beaucoup trop élevés", ne cessent de répéter les dirigeants européens avant un nouveau sommet avec les Turcs le 7 mars à Bruxelles. "Dans les dix prochains jours, il nous faut des résultats clairs et tangibles sur le terrain", a plaidé M. Avramopoulos. "Autrement il y a un risque que le système s'effondre complètement". Les divisions ont d'ailleurs débordé hors du cadre de la seule route migratoire des Balkans. La France a ainsi qualifié jeudi d'"étrange" la décision de la Belgique de rétablir des contrôles à leur frontière commune, de crainte d'un éventuel afflux de migrants en provenance de la "jungle" de Calais (nord de la France), dont la justice française a validé jeudi l'ordre d'évacuation partielle.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire