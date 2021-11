Caen la mer partie pour passer de 35 à 70 communes

Caen la mer vit actuellement ces dernières heures à 35 membres. Au 1er janvier prochain, les huit communes de Plaine Sud de Caen, dont Soliers avec ses 2 500 habitants, et les 13 composantes de Thue et Mue avec Bretteville-L'Orgueilleuse pour locomotive avec ses 3 000 âmes, rejoindront l'agglomération actuelle. Caen la mer deviendra alors une communauté urbaine, franchissant la barre requis des 250 000 habitants, pour prétendre à ce changement de statut. Des dotations d'Etat sont notamment en jeu : 15 € supplémentaires par habitant et par an à l'heure actuelle.

292 000 habitants

Au delà de l'aspect administratif qui fait suite à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, votée en 2013, ce regroupement semble faire sens auprès de plusieurs élus. "La communauté urbaine va enfin correspondre à son bassin de vie", estime Joël Bruneau, président de l'agglomération, rappelant que de nombreux habitants de villages limitrophes, bénéficient d'équipements ou de services communautaires sans participer à leur financement.

Et ce n'est pas fini. Les maires de Troarn située à 15 km à l'est de Caen, et de Thaon à 14 km au Nord-Ouest, se sont manifesté pour rejoindre cette communauté urbaine. Une délibération concernant la seconde doit d'ailleurs être étudiée en conseil communautaire en mars. Et au 1er janvier 2019, c'est la communauté de communes Cœur de Nacre avec Douvres-la-Délivrande en chef de file qui rejoindra l'ensemble déjà constitué depuis deux ans. Cette intégration se fera avec Courseulles-sur-Mer. La cité du Bessin a rejoint officiellement Cœur de Nacre depuis le 5 février. Caen la mer comptera alors 70 communes pour plus de 292 000 habitants.