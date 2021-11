Rouen : faute de sécurité, le festival l'Oscillante n'aura pas lieu

C'est un rapport de la Commission de sécurité, remis en urgence à la Ville de Rouen après avoir été instruit par les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, qui a conduit la municipalité à refuser l'autorisation d'organisation du festival culturel. Sa conclusion ne laisse pas de place au doute : « la manifestation prévue dans ce bâtiment est très dangereuse et pourrait entraîner de très graves conséquences sur l'intégrité physique des personnes présentes ».

En cause, l'extrême vétusté du Chai à vin laissé à l'abandon depuis une quarantaine d'années, mais également la non-conformité des dégagements rendant l'évacuation du public très difficile en cas d'urgence, l’absence de garantie quant à la conformité des installations techniques et électriques, et le défaut d'équipement en alarme incendie et d'alerte.

De son côté, la société de production Demain la veille, à l'origine de l'organisation de l'événement, dénonce une potentielle pression locale face à une « concurrence déloyale » que créerait L'Oscillante. En guise de réponse à la municipalité, elle renvoie vers le site de la manifestation, où elle met en libre accès documents, plans, dossiers et rapports d'experts, accompagné de communiqués détaillés expliquant sa position.

D'après la production, près de 700 personnes avaient déjà effectué des réservations pour l'événement auquel elles ne pourront donc pas assister. D'autres dates sont toutefois annoncées en juin à Lille et en septembre à Nancy, pour ce festival qui comptait démarrer sa tournée à Rouen.