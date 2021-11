Zurich (AFP). Fifa: Sexwale reste en course

"Je suis là, en dépit des obstacles, je suis un combattant, quelqu'un qui meurt debout, dans ses bottes", a déclaré le Sud-Africain devant la presse, refusant de répondre à un journaliste qui lui demandait s'il allait se retirer en faveur de Gianni Infantino, N.2 de l'UEFA qu'il a rencontré en début de semaine. "Nous sommes ici pour la Fifa, une maison endommagée qui doit être réparée, vous en saurez plus quand je m'exprimerai vendredi (au moment du scrutin)", a-t-il commenté. Sexwale a rencontré Infantino lundi au cours d'une visite de Robben Island, l'île-prison où le Sud-Africain a passé 13 ans pendant l'apartheid, aux côtés de Nelson Mandela. Infantino est l'un des deux favoris à l'élection à la présidence de la Fifa aux côtés du cheikh bahreïni Salman, président de la Confédération asiatique. Sexwale fait partie des trois autres candidats dont les chances de victoire sont plus que minces, avec le Français Jérôme Champagne, ex-secrétaire général adjoint de la Fifa, et le Prince jordanien Ali.

