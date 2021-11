Justin Timberlake et Will I Am accusé de plagiat

2006, Justin Timberlake et Will I Am sortent ensemble leur chanson : Damn Girl.



10 ans plus, la soeur de Perry Kibble décédé en 1999, découvre en août dernier, un air qui ne lui est pas inconnu... et pour cause, ce n'est même plus du plagiat, c'est un copier/coller parfait !



Habituellement, les artistes masquent tant bien que mal les inspirations, en les mettant à leur gout et leur image. Mais là, il n'y a aucuns doutes à se faire. Justin Timberlake et Will I Am se sont sans nul doute inspiré du Perry Kibble's Band.





On vous laisse comparrer par vous même :