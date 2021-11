Hockey: Suite de la série pour les Dragons de Rouen

Les Jaunes et Noirs qui ont réussi la performance de s'imposer lors des deux premières rencontres dans la patinoire de Pôle Sud à Grenoble 4-2 et 4-3 vendredi 19 et samedi 20 février ont prit une petite option pour une qualification en demi-finale.

Menant 2 matchs à 0, les joueurs de Fabrice Lhenry doivent encore remporter deux rencontres pour y parvenir. En cas de victoire ce soir, les Normands ne seront plus qu'à une victoire de la qualification mais en cas de succès Grenoblois, la série serait alors relancée.

L'enjeu de ce match charnière dans la série est donc primordial pour les Rouennais.

Dans les autres quarts de finale, les Rapaces de Gap mènent leur série contre Strasbourg 2-0, Le Gamyo d'Epinal mènent également 2-0 contre les Gothiques d'Amiens et les Ducs d'Angers mènent la série 2-0 contre les Albatros de Brest.