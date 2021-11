Kaboul (AFP). Afghanistan: au moins 13 morts dans un attentat-suicide des talibans

Ce nouvel attentat visait un chef de la police locale, qui a été blessé. Il intervient à la veille d'une nouvelle réunion quadripartite organisée à Kaboul pour tenter de raviver le processus de paix avec les talibans et mettre fin au conflit qui dure depuis plus de 14 ans. L'attaque a fait "13 morts, 9 civils et 4 policiers, et 19 blessés, dont 17 civils", a déclaré à l'AFP Mohammed Zaman Mamozaï, chef de la police de la province de Parwan. Wahid Sediqqi, le porte-parole du gouverneur provincial, a avancé de son côté un bilan de 14 morts, dont 6 policiers et 8 civils, et précisé que "le kamikaze était à moto". Les talibans ont revendiqué l'attentat dans un message sur le compte Twitter de leur porte-parole habituel, Zabiullah Moudjahid. L'attentat est survenu dans le district de Siagerd, une zone montagneuse reculée où les talibans sont fermement implantés, et visait un commandant de la police afghane locale (ALP), un organe des forces de sécurité mis en place par les Etats-Unis en 2010 pour appuyer la lutte contre les insurgés. L'ALP, qui ressemble par certains aspects à un groupe d'auto-défense, a été par le passé accusée de violations des droits de l'homme par la population civile. Honnie des talibans, l'ALP en est régulièrement la cible, tout comme la police et l'armée afghanes, ainsi que les troupes étrangères déployées dans le pays. Les talibans ont encore accentué leur insurrection depuis la fin de la mission de combat de l'Otan à la fin 2014 et multiplient les attentats et les offensives sur le terrain militaire dans tout l'Afghanistan. En dépit de ce contexte, le gouvernement afghan et ses partenaires chinois, pakistanais et américains ont redoublé d'efforts pour tenter de relancer les pourparlers de paix directs avec les talibans, interrompus l'été dernier. Un quatrième round de discussions quadripartites doit avoir lieu mardi à Kaboul.

