Istanbul (AFP). Turquie: l'arbitre de Galatasaray-Trabzonspor voit doublement rouge

Alors que Trabzonspor était déjà réduit à neuf, l'homme en noir, Deniz Ates Bitnel, excluait Luis Cavanda à la 86e minute pour une faute du défenseur belge sur Umut Bulut dans la surface. Dans la confusion qui s'ensuivait, son coéquipier Salih Dursun réussissait à chiper à l'arbitre son carton rouge, et le lui brandissait. Celui-ci parvenait à récupérer son bien, pour infliger à son tour un carton rouge à Dursun. Selcuk Inan transformait le penalty, offrant la victoire au club stambouliote (2-1). "Ce soir, Salih Dursun a infligé un carton rouge au football turc", a déclaré Muharrem Usta, le président de Trabzonspor, après la rencontre. Même Dursun Ozbek, le président de Galatasaray, a reconnu que l'arbitrage n'avait pas toujours été à la hauteur. "Un carton qui était 100 % justifié", a titré lundi le quotidien sportif Fanatik, au-dessus d'une photo de Dursun montrant le carton rouge à l'arbitre et une liste de six de ses erreurs de jugement pendant la rencontre. A son retour à Trabzon, les joueurs de Trabzonspor ont été accueillis en héros, et le club a annoncé qu'il avait commencé à imprimer des T-shirt à l'effigie de Dursun brandissant à l'arbitre le carton, un geste déjà légendaire, qui seront bientôt en vente dans ses boutiques. En 1995, Paul Gascoigne, l'enfant terrible du football anglais qui portait alors les couleurs des Glasgow Rangers, avait montré un carton jaune à l'arbitre Dougie Smith, lors d'un match du Championnat d'Ecosse contre Hibernian.

