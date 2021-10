Que faut il penser du Calendrier de la Ligue 1?

La dernière saison avait commencé de la plus belle des manière avec deux victoires en deux matchs contre Marseille (Au Vélodrome) et Lyon (A D'ornano). Deux victoires qui auront finalement pesé très lourd dans le maintien parmi l'élite des Bas-Normands. La saison prochaine pas question de poids lourds en entrée. Valenciennes et Sochaux seront au menu des 2 premières journées malherbistes et ces deux matchs seront d'ores déja compliqués et la suite.. ne s'annonce guère plus réjouissante...

Explications signées Sylvain Letouzé.