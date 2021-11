Londres (AFP). Semaine de la mode à Londres: retour d'Alexander McQueen

Le défilé, organisé à Lawrence Hall, une salle d'exposition des années 1920 dans le centre de Londres, a attiré les personnalités les plus en vue de l'univers de la mode, dont la patronne du magazine américain Vogue, Anna Wintour. Somptueuses robes parsemées de papillons lumineux, effets de brillance, parures étincelantes pour les cheveux, vestes spectaculaires ont marqué le retour à Londres de la marque qui organise habituellement son défilé à Paris. Le fondateur de la marque McQueen, qui s'est suicidé en 2010, a été honoré l'année dernière avec une rétrospective au Victoria and Albert Museum de Londres dont ce fut le plus gros succès public. Sarah Burton est entrée dans la maison en 1996 et est devenue directrice de la ligne féminine en 2000. La créatrice, qui a travaillé avec McQueen pendant plus de quatorze ans, a été nommé directrice de la création en mai 2010. La marque a diffusé le défilé en direct sur Twitter. Longtemps parent pauvre du circuit international de la mode, Londres a acquis ces dernières années une réputation d'inventivité et de créativité, soutenue par un marché de la mode britannique en constante croissance, qui représente près de 800.000 emplois.

