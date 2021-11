Football: Quevilly Rouen Métropole reçoit Boulogne-Billancourt

Dans le dur actuellement après neuf matchs sans victoire et un dernier nul 0-0 chez la réserve du PSG, les joueurs de Manu Da Costa défieront l'équipe de Boulogne-Billancourt aujourd'hui 4ème du classement.

Lors du match aller en septembre, les Normands avaient été s'imposer sur la pelouse de Boulogne-Billancourt 2-1 lors de la 5e journée. Depuis QRM qui était leader à l'époque est maintenant à la 8ème place et peine à s'imposer.

A l'inverse du club de l'agglomération rouennaise, les Franciliens restent sur une série de neuf matchs sans défaites et sur un match nul à domicile face à Amiens 0-0.

Les Rouges et Jaunes n'ont plus le droit à l'erreur et doivent s'imposer pour stopper la spirale négative.