L'interview décalée de Rémi Olivier du Oissel MRN Handball

Quel serait ta sélection nationale pour les JO de Rio pour l’été prochain ?

Ailier Gauche : Honrubia, Guigou, Caucheteux

Arrière Gauche : Karabatic, Nyokas, Accambray

Demi-Centre : Narcisse, Mahé

Arrière Droit : Nyokas, Remili, Barachet

Ailier Droit : Abalo, Porte

Pivot : Sorhaindo, Tournant, Afgour

Gardien : Omeyer, Genty, Annotel

Est-ce qu’on t’a déjà confondu avec une célébrité ? Qui ? A qui penses-tu ressembler ?

Non jamais ou on ne me l’a jamais dit. J’espère ne ressembler à personne.



Quel métier aimerais-tu faire après ta carrière de sportif de haut-niveau ?

J’aimerais tellement être rentier :-)

As-tu un restaurant à nous conseiller sur Rouen ?

Le petit bec, 182 Rue Eau de Robec.

Quel serait ton costume si tu étais invité à une soirée déguisée ?

Je ne suis pas fan des soirées à thèmes mais j’ai toujours voulu essayer le costume du sumo rembourré :-)



Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?



Avoir le pouvoir de guérir …

Racontes-nous le moment de ta vie où tu as eu le plus honte ?

C’était lors de ma première interview à la télévision. J’avais appelé tous les gens que je connaissais pour les prévenir. C’était en direct et j ai eu un bugg, je n’ai pas réussi à m’exprimer clairement... J’ai reçu plus de 50 messages et textos :-)

Si tu devais décerner le « friedberg d'Or » (action la plus moche durant un match) à un joueur du MRN HB depuis le début de la saison, à qui le donnerais-tu et pourquoi ?

Je le décernerai à Damien (Rouault) mais pendant une partie de bowling ! Il s’est fracassé par terre en lançant la boule…

Quel est le pari le plus idiot que tu aies fait jusqu’à maintenant ?

Je n’en ai pas un en particulier puisque j’en fais un par entraînement… Et je gagne souvent ;-)

Que ferais-tu si tu gagnais au prochain tirage d’Euromillions ?

J’achèterais une maison près de la mer à ma maman. Je partagerais et j’aiderais le plus possible mes proches.

Que souhaiterais-tu dire aux supporters de MRN HB ?

D’abord, je vous remercie de venir nous soutenir et ensuite de faire le plus de bruit possible pour nous aider à gagner.

A toi maintenant de trouver une question pour le prochain joueur interviewé :

Qui est le meilleur de l’équipe au jeu « pierre-feuille-ciseau » ?