Paris (AFP). Ligue 1: Nice et Saint-Etienne, duel à distance

Les Aiglons, 3e, et les Verts, 4e, sont à égalité de points (40) et n'ont pas le droit à l'erreur puisque Lyon, qui se déplace à Lille dimanche soir, est en embuscade à 39 points. Nantes possède également 39 points, mais son match à Bastia a été déplacé au 9 mars en raison du contexte chargé de tension en Corse en ce moment. Le leader, PSG, qui a bien négocié son 8e de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea (2-1), reçoit Reims, un mal classé. Monaco, 2e à 24 points derrière, accueille Troyes, lanterne rouge. Programme de la 27e journée de L1: Vendredi 19 février (20h30) Bordeaux - Nice Samedi 20 février (17h00) Paris SG - Reims (20h00) Monaco - Troyes Lorient - Guingamp Angers - Montpellier Toulouse - GFC Ajaccio Dimanche 21 février (14h00) Marseille - Saint-Etienne (17h00) Caen - Rennes (21h00) Lille - Lyon Mercredi 9 mars Bastia - Nantes (horaire non décidé)

