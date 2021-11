Marseille (AFP). Europa League: Marseille, décidément l'Europe s'éloigne

Une magnifique volée d'Aritz Aduriz de plus de 35 m (54e) a salé les plaies de l'OM, trop peu entreprenant pour inverser son destin. Il faudra battre Saint-Étienne dimanche, après dix matches sans victoires en L1 à la maison, plus un miracle dans la "cathédrale" de San Mames jeudi prochain à Bilbao pour qu'il ne reste pas que la Coupe de France (quart de finale contre les amateurs de Granville le 3 mars) dans cette saison de plus en plus douloureuse. L'OM vient d'aligner trois matches sans gagner, battu par le Paris SG dans le "Clasico" (2-1) puis tenu en échec à Nice (1-1). Mais au moins dans ces deux rencontres l'équipe de Michel avait-elle développé du jeu. Les Blancs étaient éteints contre l'Athletic. Le technicien espagnol avait pourtant tenté une nouveauté, avec la titularisation de Steven Fletcher en pointe à la place d'un Michy Batshuayi en méforme. L'Écossais a une patte gauche loin des clichés qui collent aux footeux des Highlands, mais il n'a pas éclairé le match. Il s'est procuré la première occasion, s'ouvrant le but d'une feinte après avoir été décalé par Mauricio Isla, mais sa frappe a été contrée par De Marcos (14). Il a ensuite smashé une tête dans les bras du gardien, mais il était hors-jeu (23). L'Écossais a servi à Barrada la meilleure occasion de l'OM, mais le Marocain, remplaçant de Rémy Cabella suspendu, a été trop lent à se mouvoir et s'est vu contrer avant de frapper (52). - Poteau pour Thauvin - C'est peu après cette chance galvaudée d'ouvrir le score qu'Aduriz, le buteur aux 35 printemps, a puni l'OM de son immobilisme, et signé son septième but dans la compétition. Après le but, il aurait pu réussir le doublé sans un retour de Rolando (56), puis Sabin Merino aussi a eu une balle de 2-0 (57). Michel a changé ses batteries, incorporant Michy Batshuayi aux côtés de Fletcher, et Florian Thauvin, à la place de Romain Alessandrini et Abdelaziz Barrada, terriblement transparents (59). Michy a réussi à placer un de ses coups de rein, mais a été contré (72), puis Fletcher a mal cadré une tête (73). Enfin Thauvin a trouvé l'extérieur du poteau sur une action saignante (85), mais Aduriz a été aussi près de tuer tout suspense quand son tir a frôlé le poteau (83). L'OM n'a pas mérité mieux, malgré les éclairs de Lassana Diarra. Il avait mollement dominé la première période, marqué par le choc entre Nicolas Nkoulou et Iago Herrerin. Le défenseur central de l'OM a reçu le gardien basque en pleine figure sur une sortie "tonique" (38), mais le Lion indomptable du Cameroun, sonné, s'est relevé. Côté basque, le Français Aymeric Laporte s'est montré solide. La curiosité de Bilbao, le très rapide Iñaki Williams, joueur né de parents ghanéens, n'a montré que des miettes de sa vitesse, et a gâché un quatre contre deux périlleux pour avoir trop tergiversé (44). Il aura des espaces au retour...

