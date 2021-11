20 pompiers volontaires recrutés à Rouen

Ils devront être opérationnels en février 2017. Rouen-Gambetta est en effet le seul centre en Seine-Maritime à ne pas compter dans ses rangs de pompiers volontaires. Les candidat(e)s devront avoir entre 18 et 35 ans, montrer une aptitude sportive lors de tests, et résider ou travailler non loin de la caserne pour être disponible lors d'opérations d'urgence. Yannick Lemoigne, du SDIS, précise : "Ils déposeront leur dossier de candidature et, après entretien, suivront une formation à Saint-Valéry-en-Caux."

Le contrat, reconductible, engage le volontaire sur une période minimum de cinq années. Toutes compétences sont appréciées, pour "un enrichissement mutuel car l'humanitaire est au coin de la rue", conclut Yannick Lemoigne. Un slogan résumant l'esprit du projet.