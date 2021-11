A Mondeville, un artisan vole son fournisseur

Il y achète chaque mois entre 8 000 et 13 000 euros de matériel. Ce jour là, il charge une meuleuse, une scie électrique et divers articles sur une palette et part sans passer par la caisse. Le 24 février, à la demande du patron, il refuse de régler. « Il devait croire que la vidéo surveillance ne fonctionnait plus, explique celui-ci, mais elle était réparée et on le reconnaît. »

A la barre, le prévenu se justifie : « J'avais prévenu un employé de mettre mes achats sur mon compte, ce n'est pas la première fois, on me donne un bon de livraison plus tard. De toute façon le patron est un sale con, je lui ai pris un employé et il veut se venger. »

L'avocat plaide que l'homme est un très bon client et qu'il a une totale liberté de mouvement dans l'entreprise. Ces propos n'ont pas convaincu le tribunal qui reconnaît l'artisan coupable de vol. Il écope de trois mois de prison avec sursis, de 500 euros d'amende et de la confiscation du matériel.