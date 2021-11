Rosa, le robot qui intervient sur votre cerveau, arrive au CHU de Rouen

Le CHU de Rouen a engagé une nouvelle recrue particulière. Et pour cause : c'est un robot. Rosa, c'est son nom, intègrera en fin de semaine prochaine le service neurochirurgie de l'hôpital. Une arrivée attendue de longue date : "Je travaille sur le projet depuis deux ans", rembobine Stéphane Derrey, spécialiste de la neurochirurgie fonctionnelle, qui estime à 600 000€ le coût de la bête achetée à la société parisienne Medtech.

Un gain de sécurité

Ce nouveau robot va permettre d'aider à opérer les victimes de tumeurs cérébrales, de maladies comme celle de Parkinson ou d'épilepsie non traitables par voie médicamenteuse. Mais Stéphane Derrey met les choses au clair : "Ce n'est pas le robot qui opère. Nous le planifions." Jusqu'ici, les chirurgiens utilisent un cadre de stéréotaxie, réglé manuellement et indiquant les endroits où il fallait perforer la boîte crânienne et implanter les électrodes. "Comme nous réglons nous-mêmes le cadre, il y a une petite marge d'erreur." Rosa va permettre de s'affranchir de ce cadre en montrant, grâce à son bras articulé, où il faut précisément opérer. Les avantages sont nombreux : "Nous gagnons en sécurité, en confort pour le patient et en rapidité pour certaines opérations. Pour une épilepsie, on peut gagner jusqu'à 1h30 sur une opération qui dure normalement 3h." Si le robot est aujourd'hui dédié à cette neurochirurgie cérébrale, Stéphane Derrey envisage à terme de le doter d'une option pour les opérations sur le dos. "Cela pourrait être fait dans les deux ans à venir."