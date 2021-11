Sortie cinéma : Zootopie

C'est ainsi que les prédateurs (lions, tigres, loups, ours, etc.) y côtoient leurs anciennes proies (lapins, souris, chats, etc.), sans qu'aucune agressivité ne vienne troubler la paix qui règne dans la ville. Quand Judy est enfin admise à intégrer la police, elle se retrouve face à des collègues dix fois plus costauds, et auxquels on confie les dossiers importants, tandis qu'elle est reléguée aux contraventions. Mais il en faut davantage pour la décourager.

Enfin, Disney renoue avec sa grande tradition de films d'animaux qui parlent et se comportent comme nous ! Dans cette histoire hilarante, truffée de gags, pas d'humains, uniquement des animaux qui ont trouvé le secret pour vivre paisiblement ensemble. Le scénario, tout comme les dialogues, recèle de véritables pépites. Quant aux dessins, ils fourmillent de trouvailles et d'inventions. Avec son rythme très vif, le spectateur a juste le temps de découvrir une astuce cocasse, qu'une autre vient la remplacer.

Certaines scènes vont devenir cultes, telle celle au cours de laquelle l'héroïne, derrière le comptoir d'une administration, s'adresse à un fonctionnaire qui est… un paresseux.

Film d'animation américain. De Rich Moore, Byron Howard et Jared Bush, avec les voix de Ginnifer Goodwin/Claire Keim (Judy Hopps), Jason Bateman/Alexis Victor (Nick Wilde), Idris Elba/Pascal Elbé (le chef Bogo), Nate Torrence/Fred Testot (Benjamin Clawhauser), Tommy Chong/Thomas Ngijol (Yax), (1h40).