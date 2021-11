Sorties jeux vidéo : 'Street Fighter V', 'Rocket League', 'Fire Emblem Fates

Pillars of Eternity: The White March - Part 2

Windows PC, Mac, Linux

16 février

Cette nouvelle extension en ligne du RPG "Pillars of Eternity est née du considérable succès obtenu par la campagne Kickstarter lancée pour offrir une suite au jeu old school inspiré des classiques "Baldur's Gate" et "Icewind Dale". Il fait au passage appel à certains des développeurs du titre original.

eternity.obsidian.net

Street Fighter V

PlayStation 4, Windows PC, Linux

16 février

Le géant des jeux combat est de retour, avec un mode transversal console/PC, 4 nouveaux personnages et une nouvelle gamme de super-coups.

streetfighter.com

Rocket League

Xbox One

17 février

Quand le football rencontre les courses automobiles, on obtient cet intense sport d'équipe où l'adresse et le hasard revêtent autant d'importance. Déjà disponible sur PlayStation 4 et Windows PC, le jeu sort en version Xbox One et inclut trois extensions majeures, deux véhicules inspirés des franchises "Gears of War" et "Halo" et une gamme d'éléments de customisation.

rocketleague.psyonix.com