The Voice: ce qui a marqué la troisième session des auditions à l'aveugle

Une fois encore, les quatre coachs ont bataillé pour avoir des nouveaux talents dans leurs équipes. Samedi soir, certains talents ont plus marqué les esprits que d'autres, mais tous étaient bourrés de talents et ont reçu des ovations de la part du public. Malgré certaines performances recalées, dans l'ensemble les coachs n'ont pas hésité à utiliser leur buzzer et à faire pivoter leurs fauteuils rouges.



Samedi soir, 13 talents ont foulé la scène mythique de The Voice.



Les talents gagnés par Garou



Le chanteur canadien a récolté deux talents ce soir en commençant par le duo Louyena. Souvenez-vous, ces deux amoureux dans la vie comme su scène ont subjugué Garou et Florent Pagny. Avec des arguments de chocs, l'artiste québécois a réussi à attirer Roxanne et Sebastien qui ont proposé une belle reprise de Waiting For Loved'Avicii. Le second talent à rejoindre l'équipe de Garou est Anahy. La jeune femme a pris des risques en reprenant le tube incontournable d'Isabelle Boulay, Parle-moi. Garou détient à ce jour 7 talents dans son équipe.



Les talents gagnés par Mika



L'artiste international à la personnalité déjantée a récupéré deux talents ce soir. En premier, c'est Kora qui rejoint l'équipe de Mika. Celle qui a fait l'unanimité auprès des coachs a brillé sur la scène de The Voice en reprenant le tube de The Police, Roxanne. Kora a choisi la folie de Mika et fait donc partie de sa famille. Le deuxième talent à rejoindre Mika c'est Emilie. Avec sa performance incroyable sur Sia, la jolie jeune femme a fait retourner tous les hommes de l'émission. Seule Zazie n'a pas appuyé sur le buzzer. Mika tout comme Garou détient 7 talents dans son équipe.



Les talents gagnés par Florent Pagny



Samedi soir, le mythique Florent Pagny n'a pas cessé d'appuyer sur le bouton. L'artiste a récolté 3 talents ce soir : Isa Koper et son incroyable performance sur Ray Charles, mais aussi Amandine celle qui a subjugué les quatre coachs mais surtout Mika et enfin le dernier talent à rejoindre le chanteur est Claudio. L'équipe de Florent Pagny est donc composée de 8 talents.



Les talents gagnés par Zazie



La chanteuse française a récolté deux talents ce soir : Clément et Sam. Deux artistes qui ont d'ailleurs bouleversé la coach qui n'a pas réussi à contenir ses larmes. A la fin de ce troisième prime, l'équipe de Zazie compte 6 talents.