Handball: Oissel MRNHB renoue avec la victoire face à Lanester

Le match est serré pendant quasiment toute la première mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup mais ce sont les locaux qui rentrent au vestiaire avec une avance de deux buts 15-13.

Les joueurs de Stéphane Moualek prendront de plus en plus l'ascendant au cours de la deuxième mi-temps qui les verra s'imposer avec au final six buts d'écart.

Avec la victoire de Caen à domicile sur Rennes (31-19) et celle d'Amiens sur le parquet d'Asnières (25-23), le classement en tête du championnat reste inchangé: Caen est toujours leader devant Oissel MRNHB et Amiens.

Lors de la 13ème journée, les joueurs de l'agglomération rouennaise se déplaceront à Saint-Valéry pour un nouveau derby.