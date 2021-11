Paris (AFP). PSG: Aurier est mis à pied et s'excuse pour sa connerie

"J'ai fait une grosse connerie, je suis là pour m'excuser auprès du coach, mes coéquipiers, le club et les supporters", a de son côté déclaré le joueur dans une courte interview diffusée par les chaînes beIn Sports et Canal+, simultanément à la parution du communiqué du club. "Je suis impardonnable", poursuit le joueur, qui avait traité Blanc de "fiotte" dans une discussion avec des internautes samedi soir sur l'application vidéo Periscope. "Cette vidéo, tournée dans un cadre privé, contient des propos clairement inadmissibles", affirme le club de la capitale dans son communiqué. "A la suite d?un échange avec (le président) Nasser Al-Khelaïfi, le club a décidé d?ouvrir à l'égard du joueur une procédure disciplinaire assortie d?une mise à pied conservatoire", écrit-il. "Serge Aurier ne figurera donc pas dans le groupe qui affrontera Chelsea, ce mardi, dans le cadre de la Ligue des champions". "Le Paris Saint-Germain tient à manifester son soutien le plus total à son entraîneur, Laurent Blanc, et aux joueurs qui ont pu, à juste titre, se sentir offensés par des propos contraires à toutes les valeurs du club", poursuit le PSG. "J'ai pris la décision de mettre à pied Serge Aurier", a dit M. Al Khelaifi cité par le communiqué. Le Paris Saint-Germain est une institution très forte à laquelle personne ne peut toucher. Je ne laisserai personne mettre en difficulté le club et nous détourner de nos objectifs, à commencer par notre rendez-vous contre Chelsea, très attendu par notre public." "J'accepte toutes les sanctions à mon égard concernant cette histoire, j'ai fait une connerie, je suis impardonnable et je suis prêt à assumer toutes les conséquences", assure de son côté le joueur, qui tient à s"'excuser tout particulièrement auprès du coach": "Je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis mon arrivée ici à Paris." - Ibrahimovic et Di Maria égratignés - Cette polémique, qui écorne encore un peu plus l'image des footballeurs, tombe au pire moment pour le PSG, auteur d'un nul contre Lille samedi en L1 (0-0): elle vient ébranler la préparation du club deux jours avant le match capital contre Chelsea et fait ressurgir le débat sur le manque d'autorité de l'entraîneur quelques jours seulement après sa prolongation. Dans cette vidéo de trois quarts d'heure, on voit Aurier avec un ami fumant une chicha, Mamadou Doucouré, répondre sur un mode décontracté et rigolard aux questions des internautes. Doucouré lit l'une des questions des fans: "Laurent Blanc il fait souvent la folle ou pas?". "C'est une fiotte!", répond Aurier. Autre question relayée par Doucouré: "Blanc, il suce Zlatan ou pas?" Réponse d'Aurier: "Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin!" Plusieurs questions concernent Ibrahimovic. "Zlatan, c'est une bête mais t'inquiète pas qu'avec nous, il fait pas le relou, c'est une gentille bête", avance l'Ivoirien, qui égratigne deux autres coéquipiers, Angel Di Maria et Salvatore Sirigu.

