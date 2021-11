Paris (AFP). Ligue 1: Laurent Blanc, une fiotte? Une vidéo d'Aurier fait polémique

Selon TF1, Aurier n'était pas présent à l'entraînement de dimanche, fermé au public et à la presse. La séquence polémique a été filmée via l'application Periscope, qui permet de retransmettre des vidéos en direct via un smartphone. Accompagné d'un ami fumant une chicha, Aurier répond à des questions posées par des fans. On ne sait pas quand la vidéo a été tournée, mais les deux hommes disent qu'on est "samedi soir". Son ami lit l'une de ces questions: "Laurent Blanc il fait souvent la folle ou pas?". "C'est une fiotte!", semble répondre Aurier, qui n'est pas dans le cadre de la vidéo à ce moment-là. Autre question relayée par cet ami, "Blanc, il suce Zlatan ou pas?" Réponse d'Aurier: "Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin!" Interrogé sur son coéquipier Angel Di Maria, Aurier lâche: "Ouais, c'est un guignol!" Son ami enchaîne: "Ouais, c'est un bon, il a dit". Autre question, toujours lue par cet ami: "Zlatan, il vous met des coups de pression?" Réponse: "Ho, quand tu regardes ma gueule mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression lui?" -'Zlatan, il fait pas le relou' - "Zlatan, c'est une bête mais t'inquiète pas qu'avec nous, il fait pas le relou, c'est une gentille bête", ajoute l'Ivoirien au sujet du Suédois qui écouterait "des vieilles musiques". Ni le PSG ni Aurier, qui fait aussi du rap quelquefois dans la vidéo de trois quarts d'heure, n'ont réagi dimanche matin. Dans un tweet diffusé dans la nuit de samedi à dimanche, le chroniqueur vedette de Canal+, Pierre Ménès, affirme avoir été en contact avec Aurier: "Il va faire un démenti avec le PSG demain et porter plainte pour falsification de vidéo", affirme le chroniqueur. En mars de l'année dernière, après l'exploit de ses coéquipiers à Chelsea (2-2 a.p.) en 8es de finale de la Ligue des champions, Aurier avait déjà été au centre d'une polémique en raison de propos injurieux sur les réseaux sociaux. Forfait sur blessure pour ce match à Londres, il avait diffusé sur sa page Facebook une vidéo où on le voyait exulter devant sa télévision au coup de sifflet final en hurlant: "Ici c'est Paname, arbitre sale fils de pute". L'Ivoirien avait écopé de trois matchs de suspension infligés par l'UEFA, sanctionnant pour la première fois un joueur pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. Le PSG recevra Chelsea mardi en 8es de finale de Ligue des champions, réédition de l'affiche de l'année dernière à ce même stade de la compétition.

