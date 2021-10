Damas (AFP). Assad déterminé à reconquérir toute la Syrie, mais cela pourrait être long

"Il n?est pas logique de dire qu?il y a une partie de notre territoire à laquelle nous renoncerons", a-t-il déclaré dans une interview exclusive à l?AFP réalisée jeudi à Damas, sa première à un média depuis l?échec le mois dernier des pourparlers de Genève et le lancement par son armée au début du mois d?une vaste offensive militaire dans la région d?Alep (nord) appuyée par les bombardements de l?aviation russe. "Que nous soyons capables de le faire ou non, c?est un but que nous chercherons à atteindre sans hésitation", a-t-il répondu lorsqu?on lui a demandé s?il s?estimait capable de reprendre le contrôle de tout le pays.

