Tour de France : le concours " Euh ! V'Lô mon vélo " est lancé

Le projet de concours de L'asso V'Lô a été retenu au titre des animations pour Le Grand Départ du Tour de France 2016 !



Ce concours ouvert à tous les normands propose deux défis à relever en individuel ou en collectif : celui du vélo le plus délirant et celui du vélo le plus intelligent.

​

Les objet­vélos attendus auront mobilisé imagination et humour mais aussi ingéniosité et astuce. Car attention, l'objet­vélo présenté doit pouvoir rouler : une déambulation de tous les participants avec leur objet­vélo aura lieu la veille du départ du Tour à Saint­Lô.



Alors, bricoleurs, inventeurs, scolaires et passionnés : à vos outils, tenez­vous prêts !



INFOS +

L'asso V'lô

contacts : ​ ​assovelo.saintlo@gmail.com

​07 68 12 67 00