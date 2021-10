Le Grenier à Crêpes, rue Saint-Jean à Caen

Saint-Valentin…

Du côté des plats, la maison propose chaque midi une formule à 9,80 € incluant une galette complète ou une salade, une crêpe sucre ou une glace, et un café. Nous pourrions nous en contenter, mais la vingtaine de combinaisons des pages suivantes est trop alléchante. J'ai donc opté pour la "Roger", toutes les galettes portant ici le nom d'un proche des gérants. Aucun regret : poitrine cuite à la plancha, reblochon, oignons, crème et pommes de terre se marient parfaitement. Et initiative plutôt amusante, des "galettes salade" sont à la carte, comme la Morbihan avec son andouille, ses pommes et son camembert.

Exceptionnellement, le Grenier à Crêpes ouvre le dimanche de la Saint-Valentin avec une formule à 25 €, avec une coupe pétillante à la framboise, du saumon ou du magret en entrée, une galette Saint-Jacques ou Vallée d'Auge pour continuer, suivie d'une crêpe Valentin, d'une coupe passion et d'un café.